Bu derneğin hamurunda iyilik var - ANKARA

Çoğu okuma yazma bilmeyen 50 yaşın üzerindeki ev hanımları yaklaşık 10 yıl önce Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneğini kurdu.Dernek üyeleri, "Hanımelleri Ev Ürünleri" adını verdikleri atölyede ürettikleri bazlama, gözleme, tarhana, erişte ve mantı gibi hamur işi ürünleri satarak elde ettikleri gelirle öksüz, yetim ve yoksul ailelerin çocuklarına burs veriyor, çocuğunu okutmak için çalışmak isteyen ev hanımlarına iş kapısı oluyor.Derneğin başkan yardımcısı Perihan Reçber (50),AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır verdikleri burslarla yüzlerce öğrenciyi üniversitelerden mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Çalışarak huzur bulduklarını anlatan Reçber, şunları kaydetti:"Birçok gencimiz üniversiteyi kazanıyor ama ailesinin bütçesi el vermediği için üniversiteye gidemiyor. Biz kimsesiz, yetim, öksüz ve yoksul ailelerin çocukları için 10 yıldır burada burs vermek için bu yöresel ürünlerimizi yapıp satıyoruz. Onların eğitim giderlerini karşılayabilmek için çalışıyoruz. Erişte kesiyoruz, mantı yapıyoruz elde ettiğimiz gelirle de öğrencilerimize burs veriyoruz. Sabah 06.00'da geliriz akşam 18.00'e kadar gönüllü olarak çalışırız. Ayrıca 3-5 kişi de ücretli olarak çalışır. Çok huzur buluyoruz burada, buranın hamurunda iyilik, bereket var."Dernek üyelerinden Leyla Uzun (58) da, "Her zaman gelmeye çalışıyorum çünkü buranın hamurunda iyilik var. Burada çalışarak elde ettiğimiz kazançla üniversite öğrencilerine burs veriyoruz." dedi.Saliha Çiftçioğlu ise (67) gönüllü olarak 10 senedir çalıştığını, birilerine faydalı olmaktan dolayı kendiyle gurur duyduğunu ifade etti.- Çocukken öğrendiği bazlama yapımı 50'sinde mesleği olduÇocukken annesinden öğrendiği bazlama yapmayı 50 yaşında meslek haline getiren Hazal Bal (55) ise bir taraftan çalışırken diğer yandan da ev hanımlarına bazlama yapmayı öğrettiğini anlattı.Elde ettiği parayla 4 çocuğunu okutmanın gururunu yaşadığını belirten Bal, şöyle devam etti:"Hem burada derneğin faaliyetlerine yardımcı oluyorum hem de aile ekonomimize katkı sağlıyorum. Çocukken annemden öğrendiğim hamur işleri bugün de benim mesleğim oldu. Severek ve isteyerek çalışıyoruz. Bu işin püf noktası güzel pişirmek, hamurunu güzel yapmak ve yaptığın işi sevmektir. Daha doğrusu severek bir işi yapmazsan yaptığın iş güzel olmaz."Yozgat'tan Çubuk'a gelin geldiğini dile getiren Yeliz Tufan (45) da yaklaşık 4 yıldır bazlama yaparak geçimini sağladığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!