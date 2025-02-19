Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bu denk gelişlere inanmak çok zor! 10 kişi günlük hayatta karşılaştığı ilginç tesadüfleri paylaştı!

        Bu denk gelişlere inanmak çok zor! 10 kişi günlük hayatta karşılaştığı ilginç tesadüfleri paylaştı!

        Bazı anlar vardır ki, yaşadığımız tesadüfler adeta kaderin bize küçük oyunları gibi hissettirir. Günlük hayatın içinde, hiç beklenmedik anda karşımıza çıkan bu rastlantılar bazen bizi hayrete düşürür, bazen de gülümsetir. İşte insanların başına gelen en ilginç ve inanılması zor tesadüflerden bazıları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Köpeğim halımın içinde resmen kayboluyor."

        • 2

          "Arkadaşım 1572 yılından kalma ikizini sanat müzesinde buldu."

        • 3

          "Çorabım kıyafet kabini ile uyumlu."

        • 4

          "Tamamen tesadüf eseri bu cadde boyunca uzanan ağaçlar binaların renkleriyle uyumlu."

        • 5

          "Matrix'te bir aksaklık var."

        • 6

          "Cipsimin evimin tezgahı ile bu kadar eşleşmesi beni şok etti!"

        • 7

          "Tatilde tuttuğum evin koltuğu ve taytım aynı!"

        • 8

          "Spor ayakkabılarım spor salonumun zemini ile aynı!"

        • 9

          "Arkadaşımın kıyafeti ve termosu resmen aynı!"

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Trump'tan AP'ye ambargo
        Trump'tan AP'ye ambargo
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Habertürk Anasayfa