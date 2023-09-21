Bu değirmende para geçmiyor

Düzgüner, köylerde tarımla uğraşanların sayısının azalmasının işlerini azalttığını anlatarak, "Artık buğday öğütmeye çok az insan geliyor. Muş'un son su değirmencisi benim, başka su değirmeni yok. Eskiden 24 saatte 150 teneke buğday öğütüyorduk. Bu değirmen bana dedemden kaldı. Ben de bu dünyadan göçüp gidersem artık bu değirmenin taşı dönmeyecek. Çocuklarım bu işe heves etmedi, hepsi büyük şehirlere göç etti" dedi.