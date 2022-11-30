Bu da sahiplenen ördek!

İHA

Tekirdağ Süleymanpaşa'da daha yavruyken torunu tarafından Yakup Ayten’e hediye edilen ördek, bir süre sonra sahibine alıştı. Duman ismini verdiği ördeğe gözü gibi bakan Ayten, bir süre sonra ördeğin kendisini yalnız bırakmadığını fark etti. Büyüdükçe sahibinin peşine düşmeye başlayan Duman, artık her yere sahibiyle gidiyor. Sokakta görenlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan ördek, bir an olsun Yakup Ayten’i yalnız bırakmıyor.

SAHİBİNE YAKLAŞTIRMIYOR Evde kalınca ördeğin rahat durmadığını söyleyen Yakup Ayten, ördeğin her yerde kendisinin peşinde olduğunu, o yüzden sokağa çıktığında veya köye gittiğinde ördeği her zaman yanına almaya çalıştığını ifade etti. Duman ördek, aynı zamanda sahibine başkalarının yaklaşmasından hoşlanmıyor, yaklaşan olunca ise huysuzluğunu belli etmeye çalışıyor.

HER GÜN TURLUYORLAR Ördeğini bir süre dışarıda gezdiren Yakup Ayten, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yavruyken bunu torunum aldı. Evde bir hafta, on gün baktılar. Ondan sonra bakamayınca bana getirdiler. Torunum ördeğin ensesinden tutarak 'Dede sana bir hediyem var' dedi. O zamandan bu yana 5 ay oldu. Devamlı beraberiz, kendi elimle besliyorum. Elimde büyüdü. Onun için şu anda beraber istediğimiz yere gideriz. Her gün bir tur yaparız, tur yapmadığımız takdirde zaten kesinlikle rahat durmaz, bağırır, komşuyu rahatsız eder. Şu ana kadar komşulardan da bir şikayet yok" dedi.

ÇIKMAYINCA SİNİRLENİYOR Ayten, açıklamasının devamında, vatandaşların bu durum karşısında hayretler içerisinde kaldığını ifade ederek, "Benim için bir gururdur hayvan sevgisi. Evin yanında, çevresinde adım adım ilerleyerek dışarıya alıştı. Artık istediğim yere kadar giderim. Hiç sıkıntısız köye gittim, soğan tarlasına gittim, su yalaklarına gittim, o da yüzdü. Burada da zaten evde su havuzu var, normal şekilde günde 3 defa banyosunu yapar. Biliyorsunuz ördek suyu sever ama ben temiz baktığım için balçığa salmadım, salmam. Sabah, öğlen, akşam olmak şartıyla günün 2 saati devamlı onunlayım" diye konuştu.