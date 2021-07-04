Aşırı sıcaklar ve nemden ötürü özellikle tatil yörelerinde, deniz ve havuz kenarlarında susama ihtiyacı aşırı oluyor. Bu nedenle gün içerisinde sıvı içeriğini mutlaka karşılamak zorundayız. Uzmanlara göre, sıvı ihtiyacını gidermek için, su, çay ve özellikle taze sıkılmış meyve suları oldukça iyi birer alternatifler.
"KOYU ÇAY ÇARPINTI VEYA KABIZLIĞA NEDEN OLABİLİR"
Yaz çaylarını öneren Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Bu içeceklere alternatif, yararlı bazı içecekleri kullanarak, alışılmışlığın dışına çıkmak, yaşamımıza ve günümüze renk katmak için, bazı yaz çaylarının tüketilmesini önermekteyim. Klasik çay bazen, koyu ve fazla tüketildiğinde, midede asit yapımında artışa, çarpıntı veya kabızlığa neden olabilir. Bu nedenle, yaz çaylarının tüketilmesinde yarar vardır" dedi.
BU ÇAYLAR MUTLULUK VERİYOR!
"Yaz sıcaklarında, serinleten şifalı bitki çaylarının kullanılmasında yarar vardır" diyen Prof. Dr. Görel, şunları söyledi: "Örneğin; yeşil çay, gül yapraklı yeşil çaylar, yaseminli yeşil çay, melisa, zencefil ve rezene çayı, limonlu melisa çayı, lavanta, biberiye, sinameki, lavanta ve funda yaprağı çayları, hafif ve içimi kolay çaylar olup, aşırı su içimi yerine, alternatif olarak bu çayların tercih edilmesinde yarar vardır. Bu çayların uygun bir şekilde ve abartılmadan tüketilmesi, mide ve bağırsakta olumsuzluk yaratmaz, bu çaylar hafif çaylar olup, hazmı kolaylaştıran ve mutluluk verebilecek çaylardır."
"ŞEKERSİZ TÜKETİLMELİ"
Prof. Dr. Göral, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çeşitli tarifleri olan ve soğukta içilebilen bitki çayları hem sağlığa iyi geliyor hem de serinletiyor. Bu çaylar evde de hazırlanabilir veya bilinen ve güvenilir bir yerden alınabilir. Bitki çayları gün boyu, gönül rahatlığıyla şekersiz olarak tüketilebilir, arzu edilirse doğal baldan da, az bir miktar katılabilir. Yaz çayları tek çeşit tüketilebileceği gibi 2-3 çeşit karışım yapılarak da içilebilir. Bu çayları tüketirken, yaş grubu, ergenlik ve hamilelik gibi özel durumların da göz önünde bulundurulması, aşırıya kaçılmaması gerekir."
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