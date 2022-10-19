KOÇ BURCU

Aslında çok eğlenceli olan ve sosyal etkinliklerde oldukça keyifli vakit geçirilen koç burçlarının ilişki içerisinde kendi isteğini düşünüp ona göre hareket etmek gibi bir huyları vardır. Bencil davranış sebebiyle karşı tarafı yorar. Tutarlı değillerdir. Yani ya size karşı oldukça ilgilidir ya da hiç değildir. Bu davranışlar sizi de karamsarlığa ve ikilemde kalmaya sürükleyebilir.