İKİZLER

Yeni insanlar ile tanışmayı seven ikizler burcu, herkes ile arkadaş olabilir. İlişkilerinde de hem arkadaş hem sevgili olmak isteyen ikizler, bazen bu durumun dozunu kaçırabilir. Eğer birlikte olduğu kişiyle arasındaki arkadaş, aşk bağının koptuğunu hissederse, boşanmak isteyebilir. İkizler burcunun yeni bir aşk bulması da çok zor olmayacaktır.