Bu besinlerle beraber bu ilaçları tüketmeyin! Etkileşime girebilir!
Bazı besinlerle beraber bazı ilaçların belirli saatler içerisinde tüketilmesi uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmez. Besin ve ilaç aynı zaman diliminde tüketildiği taktirde etkileşime girerek tam tersi olumsuz sonuçlara neden olabilir. İşte beraber tüketilmemesi gereken besinler ve ilaçlar.
- 1
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE ANTİBİYOTİKLER
Süt ve süt ürünleri içerisinde bulunan kalsiyum, antibiyotiklerin etkisini azaltabiliyor. Bu sebeple peynir, süt, yoğurt gibi yiyecekleri tüketeceğiniz zaman ilaç kullanımı ile arasında en az 2 saat geçmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca kafeinli içecekler veya domates gibi asitli besinler de antibiyotiklerle beraber alınınca mide hassasiyetine neden olabilir.
- 2
ET VE ET ÜRÜNLERİ İLE DEMİR İLAÇLARI
Et tükettikten sonra demir ilacı içmek veya tam tersini uygulamak et ve et ürünlerinden alınan demir alımını engeller. Eğer demir ilacı alıyorsanız kalsiyum içeren yiyeceklerden 1.5-2 saat uzak durmanız gerekiyor. Aynı durum çay, kahve ve kırmızı şarap içinde geçerlidir. Bu madde demir ilaçları ile birlikte alındığında demir emilimini engeller.
- 3
GREYFURT VE ANTİBİYOTİK İLE ALERJİ İLAÇLARI
Greyfurt bazı antibiyotik türleri ile etkileşime girerek özellikle çok yakın saatlerde tüketilirse birden fazla doz antibiyotik alınmışcasına etki yaratır. Bu nedenle bu antibiyotik türlerini içmeden önce greyfurt tüketimi üzerinden en az 4 saat geçmelidir. Greyfurt ayrıca alerji ilaçlarında da baş dönmesi ve sersimlik hissini artırabiliyor.
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- 4
MUZ VE PATATES İLE İDRAR SÖKTÜRÜCÜ İLAÇLAR
Genellikle hipertansiyonu tedavi etmek için kullanılan bazı idrar söktürücü ilaçlar vücuttan su ve sodyum uzaklaştırır, potasyum seviyesini yükseltir. Hekiminiz bu durumda kalp ritm bozukluğunu önlemek için potasyum kaynaklarını azaltabilir. Muz, patates, kayısı ve taze yeşil yapraklı sebzeler de potasyum sık bulunduğu için daha az tüketmeniz önerilebilir.
- 5
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER VE KAN SULANDIRICI İLAÇLAR
Kan sulandırıcı ilaçlarla beraber tüketilen yeşil sebzeler, lahana, ıspanak, pazı, maydanoz, semizotu, marul, yeşil çay, brokoli, şalgam gibi K vitamininden zengin ürünler ilacın etkisini azaltabilir. Hem yeşil yapraklı sebzeleri sık tüketmek hem de kan sulandırıcı ilaçları içmek kanda pıhtılaşmayı istenmeyen derecede azaltabilir.