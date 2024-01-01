Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Bu besinleri tüketirken bir daha düşünün!

        Bu besinleri tüketirken bir daha düşünün!

        Bazı yiyecekler besin öğesi fazla içermediği halde ciddi kilo alımına sebebiyet veriyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, "Elzem aminoasitler, diyet lifi, vitamin veya mineral kaynağı çok içermezken yüksek kalori içerir. Bu da kilo alımına yol açar" dedi. Gülşen, kilolu ve kilo almaya müsait bireylerin tüketmemesi gereken besinleri sıraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, bazı yiyeceklerin fazla besin öğesi içermemesine rağmen ciddi kilo alımına yol açtığını söyledi.

        • 2

          Gülşen, "Bu yiyecekler insan vücuduna ve sağlığına fayda sağlamazken, yağ oranını artırdığı için iç organların yapısını bozar ve buna bağlı olarak sağlığı olumsuz etkiler. Kilolu olan ve kilo almaya elverişli olan insanların kesinlikle bu gıdaları tüketmemesi gerekir. Normal insanların ise ölçülü bir şekilde tüketmesi gerekir" dedi.

        • 3

          İşte tüketmeden önce bir kez daha düşünmenize yol açacan o besinler:

        • 4

          Hızlı kilo aldıran yiyecekler ;

          Margarin

        • 5

          Gazlı içecekler

          Meyve suları

        • 6

          Cips

          Soslu tuzlu kuruyemişler

        • 7

          Noodle

          Makarna

        • 8

          Beyaz ekmek

        • 9

          Krem çikolatalar

          Fındık ezmesi veya kreması

        • 10

          Kahve karışımları

        • 11

          Hazır ve paketli soslar

        • 12

          Fast food yemekler

          Çikolata, kek, bisküvi ve her türlü paketli gıda

        • 13

          Bunlar gibi yetersiz besin öğesine sahip gıdalar, herkes için kaçınılması gereken vücut sağlığına yararı olmayan ultra sağlıksız yiyeceklerdir.

        • 14

          Porsiyon miktarına dikkate edilerek tükeilmesi gereken gıdalar:

          Ayçekirdeği, kabak çekirdeği gibi yağlı tohumlar

        • 15

          Sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş et ürünleri

        • 16

          Fındık ezmesi

          Krema

        • 17

          Bal, kaymak, tahin, pekmez, reçel ve marmelatlar

        • 18

          Hayvansal yağlar

        • 19

          Sakatatlar

        • 20

          Patates, pirinç.

          Bu gıdalar yeterli ve dengeli tüketildiğinde zarar vermez ama en ufak porsiyon aşımında vücuda yağ olarak depolanır ve vücut sağlığını bozar. Bu sebeple yeterli ve dengeli tüketilmesi gerekmektedir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Habertürk Anasayfa