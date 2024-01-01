Bu besinleri tüketirken bir daha düşünün!

Gülşen, "Bu yiyecekler insan vücuduna ve sağlığına fayda sağlamazken, yağ oranını artırdığı için iç organların yapısını bozar ve buna bağlı olarak sağlığı olumsuz etkiler. Kilolu olan ve kilo almaya elverişli olan insanların kesinlikle bu gıdaları tüketmemesi gerekir. Normal insanların ise ölçülü bir şekilde tüketmesi gerekir" dedi.