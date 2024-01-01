Bu besinleri tüketirken bir daha düşünün!
Bazı yiyecekler besin öğesi fazla içermediği halde ciddi kilo alımına sebebiyet veriyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, "Elzem aminoasitler, diyet lifi, vitamin veya mineral kaynağı çok içermezken yüksek kalori içerir. Bu da kilo alımına yol açar" dedi. Gülşen, kilolu ve kilo almaya müsait bireylerin tüketmemesi gereken besinleri sıraladı
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Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, bazı yiyeceklerin fazla besin öğesi içermemesine rağmen ciddi kilo alımına yol açtığını söyledi.
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Gülşen, "Bu yiyecekler insan vücuduna ve sağlığına fayda sağlamazken, yağ oranını artırdığı için iç organların yapısını bozar ve buna bağlı olarak sağlığı olumsuz etkiler. Kilolu olan ve kilo almaya elverişli olan insanların kesinlikle bu gıdaları tüketmemesi gerekir. Normal insanların ise ölçülü bir şekilde tüketmesi gerekir" dedi.
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İşte tüketmeden önce bir kez daha düşünmenize yol açacan o besinler:
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Hızlı kilo aldıran yiyecekler ;
Margarin
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Gazlı içecekler
Meyve suları
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Cips
Soslu tuzlu kuruyemişler
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Noodle
Makarna
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Beyaz ekmek
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Krem çikolatalar
Fındık ezmesi veya kreması
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Kahve karışımları
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Hazır ve paketli soslar
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Fast food yemekler
Çikolata, kek, bisküvi ve her türlü paketli gıda
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Bunlar gibi yetersiz besin öğesine sahip gıdalar, herkes için kaçınılması gereken vücut sağlığına yararı olmayan ultra sağlıksız yiyeceklerdir.
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Porsiyon miktarına dikkate edilerek tükeilmesi gereken gıdalar:
Ayçekirdeği, kabak çekirdeği gibi yağlı tohumlar
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Sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş et ürünleri
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Fındık ezmesi
Krema
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Bal, kaymak, tahin, pekmez, reçel ve marmelatlar
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Hayvansal yağlar
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Sakatatlar
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Patates, pirinç.
Bu gıdalar yeterli ve dengeli tüketildiğinde zarar vermez ama en ufak porsiyon aşımında vücuda yağ olarak depolanır ve vücut sağlığını bozar. Bu sebeple yeterli ve dengeli tüketilmesi gerekmektedir.