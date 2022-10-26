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Bu besinleri sakın bekletmeyin! Zararlarını öğrendiğinizde asla ertesi gün tüketmeyeceksiniz!

Bazı besinler taze şekilde tüketilmediğinde ve ertesi güne bırakıldığında resmen zehir saçıyor. Tabi bu durumda kişiler gıda zehirlenmesiyle karşılaşabiliyor. İşte sizi gıda zehirlenmesi riski altına sokacak, ertesi güne kesinlikle bekletilmemesi gereken besinler...

Giriş: 26.10.2022 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gıda zehirlenmesi, mikroorganizmalar ya da bakteri toksinleri nedeniyle bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkar. Genelde ertesi güne bıraktığımız yemeklerin tadında bir sorun görmesekte aslında gıda zehirlenmesi yaşamamıza sebep olabilir. İşte asla ertesi güne bırakmamanız gereken besinler...

  • GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NEDİR?

    Gıda zehirlenmesinin belirtileri şu şekildedir;

    Ateş,

    Karın ağrısı ve krampları,

    Kusma,

    Mide bulantısı,

    38.4° C'den yüksek ağız içi sıcaklık,

    Aşırı ağrı veya şiddetli karın krampları,

    Aşırı susama, ağız kuruluğu, idrara az çıkma veya hiç çıkmama, şiddetli halsizlik, 

    Baş dönmesi ,

    Bulanık görme,

    Kanlı kusma veya dışkı,

    Sık kusma atakları ve içilen sıvıların tutulamaması,

    Üç günden fazla devam eden ishal.

  • GIDA ZEHİRLENMESİ TEDAVİSİ NEDİR?

    Gıda zehirlenmesi yaşadığınızı düşünüyorsanız, risk içeren besinler tükettiyseniz, hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizi öneririz. Hafif vakalar evde birkaç gün içerisinde kendiliğinden düzelebilir fakat tedavi gerektiren gıda zehirlenmesi vakaları da vardır. uzun süreli ishaliniz ve kusmanız var ise kaybolan sıvıyı mutlaka geri almalısınız. Kalsiyum, potasyum, mineral ve elektrolit takviyesi yapmalısınız. Eğer zehirlenme bir bakteriden kaynaklanıyorsa doktor antibiyotik reçete edecektir. Listeria'nın neden olduğu gıda zehirlenmelerinden kaynaklı hastaneye yatış sürecinde bireyin intravenöz olarak verilen antibiyotiklerle tedavi edilmesi gerekir.

    **Doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanılmamalıdır.**

  • ERTESİ GÜN YENİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER

    Pizza: Pizzayı tezgahta bekletmek yerine mutlaka kapaklı bir kap içerisine koyun. PizzaTavuknın hava almaması gerekir. Eğer iki gün boyunca üstü kapanmamış ve hava almış pizzayı yerseniz gıda zehirlenmesi riskiniz oldukça yükselir.

    Deniz ürünleri: Deniz ürünleri tekrar ısıtılmaması gereken besinlerdendir. Pişen deniz ürünleri de üç günden daha uzun süre muhafaza edilmemelidir. Deniz ürünler bakteri üreme süreci çabuk ve riskli olan besinlerdendir. Oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletilen deniz ürünlerini de kesinlikle tüketmeyiniz.

    Ispanak: Faydaları saymakla bitmeyecek olan ıspanak, nitrat bakımından da oldukça yüksektir. Bu sebeple tekrar ısıtılırsa toksik hale gelebilir ve içerisindeki demiri oksitleyerek tehlikeli hale getirebilir. 

  • Tavuk: İlk olarak tavuk iyi pişmeli çünkü az pişmiş tavuk da salmonella enfeksiyonuna yol açabilir. Pişirme yöntemi bile tavukta bulunan bakterileri tamamen yok etmez çünkü salmonella gibi bakteriler, piştikten sonra tekrar üreyebilir. Tavuğu fırında veya set üstü ocakta yeniden ısıtmak ve için en az 70 derecede olduğundan emin olmak gelir. 

    Kızartılan yiyecekler: Patates kızartması, soğan halkası ya da benzeri bol yağ içerisinde kızaran besinlerin kullanıldığı yağ tekrar pişirme sırasında risk oluşturabilir. Bu yağlar yeniden ısıtma işlemi sırasında çok ısındığında ise toksin içeren bir gıdaya dönüşebilir. 

    Mantar: İçeriğinde bulunan selenyum, bakır ve magnezyum sebebiyle faydaları saymakla bitmeyecek olan mantarın, barındırdığı protein uygun şekilde muhafaza edilmediğinde tehlikeli hale gelebilir. Çabuk bozulan mantarları yeniden ısıtmadan yapıldığı an tüketmeniz gerekir.

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