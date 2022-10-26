ERTESİ GÜN YENİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER

Pizza: Pizzayı tezgahta bekletmek yerine mutlaka kapaklı bir kap içerisine koyun. PizzaTavuknın hava almaması gerekir. Eğer iki gün boyunca üstü kapanmamış ve hava almış pizzayı yerseniz gıda zehirlenmesi riskiniz oldukça yükselir.

Deniz ürünleri: Deniz ürünleri tekrar ısıtılmaması gereken besinlerdendir. Pişen deniz ürünleri de üç günden daha uzun süre muhafaza edilmemelidir. Deniz ürünler bakteri üreme süreci çabuk ve riskli olan besinlerdendir. Oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletilen deniz ürünlerini de kesinlikle tüketmeyiniz.

Ispanak: Faydaları saymakla bitmeyecek olan ıspanak, nitrat bakımından da oldukça yüksektir. Bu sebeple tekrar ısıtılırsa toksik hale gelebilir ve içerisindeki demiri oksitleyerek tehlikeli hale getirebilir.