*Yazı, bilgi verme amacıyla yazılmıştır. Kesin tanı için doktorunuza başvurunuz."
Hayat sürecinde birçok duygu yaşarız. Bazen üzülürüz bazen de tükenmiş gibi hissederiz. Böyle hissetmek oldukça insanidir. Her bu duyguya kapıldığımızda depresyonda olduğumuzu söyleyemeyiz.
Depresyon; insanın psikolojik olarak zorlandığı ve tabiri caizse sistemin kendisini kapattığı ruhsal bir dönemdir. Bu dönemde vücudumuz aslında bizimle konuşur ve "bir şeyler yolunda değil, iyi değiliz!" der. İşte, bu belirtiler, vücudumuzun bize bir yardım çağrısıdır.
DEPRESYON BÜTÜN HAYATI OLUMSUZ ETKİLER
Depresyon (majör depresif bozukluk) nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır.
Depresyon sürekli üzüntü halinde olmaya ve zevk veren durumlardan keyif almamaya yol açar. Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir.
DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bu belirtiler, zaman zaman herkeste yaşanabilir. Bunu, depresyondan ayırmak için tüm bu belirtileri düzenli olarak yaşamanız gerekir.
- Sürekli üzgün ve mutsuz hissetmek
- Günlük aktivitelere olan ilgiyi yitirmek
- Yemek yiyememe veya aşırı yemek yeme
- Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma
- Sürekli yorgun hissetme
- Değersiz ve suçlu hissetmek
- Konsantrasyon kaybı, karar verme zorluğu
- İntihar eğilimi
- Sürekli huzursuz hissetmek
- Tekrarlanan düşünceler ve suçluluk duygusu
- Sırt ağrısı veya baş ağrısı gibi açıklanamayan fiziksel sorunlar
DEPRESYONDAN ÇIKMAK İÇİN ÖNERİLER
Depresyondan çıkmak için ilk yöntem bir uzmanla görüşmektir. Profesyonel bir destek bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmanıza yardım edecektir. Bununla beraber, kişinin kendi başına da yapabileceği şeyler vardır;
- Geçmiş odaklı olmayın. Zihninizi sürekli geçmiş hatalarla meşgul etmeyin.
- Sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmeye çalışın.
- Yatakta çok fazla vakit geçirmeyin. Pasif bir beden, kötü düşüncelerin ortaya çıkması için idealdir.
- Olumlu duygularınızı yüksek sesle söyleyin. Bunu olumlu olan her şey için yapabilirsiniz.
- Duygularınızı ifade edin. Olumlu veya olumsuz tüm duygularınızı yüksek sesle söylemekten çekinmeyin.
- Oksijen ve güneşin etkisini hafife almayın. Sabah saatlerini değerlendirmek, yürüyüşler yapmak zihni çok rahatlatır.
- Kötü düşünceleri tetikleyecek her türlü kişi, olay ve durumdan uzak durun. Sizi, en başa geri götürecek herhangi bir tetiklenmeye ihtiyacınız yok.
- Egzersiz ve meditasyon gibi sizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyileştirecek aktivitelere bir şans verin.
- Sizde olumlu duygu uyandıran tablo, müzik, film veya mekânlara sık sık uğrayın.
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