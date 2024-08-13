Bu felsefeye göre bebekler ve çocuklar uygun giyindikleri sürece yılın her döneminde dışarı çıkabilirler. Ayrıca, Danimarka ve İsveç'teki eğitimciler aynı kavramı öğretime de uyguluyorlar; buradaki pek çok okul, açık havanın sınıf olarak kullanılmasını teşvik eden orman okulu modelini izliyor.

Kaynak: Quartz, World Health Organization(WHO), International Journal of Circumpolar Health, Insider