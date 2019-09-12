Ben haber bekliyordum annesi aradı beni "Yetiş bu adam bizi öldürüyor" diye. Ben hemen taksiye atladım gittim. Bir baba olarak ne hissedebilirsin yaşı kaç olursa olsun. Evledım ve eski eşim biz Nuray'la çok görüşüyoruz çok iyi eski dostuz.Şahitlerle ilgili tehditler var.Görgü tanıklarını tehdit ediyorlar.'Şikayetinizi geri alın' deniyor.