Bu baklavanın yapımında 'kül' kullanılıyor

GÜLLÜ MÜ KÜLLÜ MÜ?

Okul öğretmenleriyle yaptığı araştırma projesi konulu toplantıda, tatlının adını ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Önce yanlış anladığımı sandım. 'Güllü mü, küllü mü?' diye yeniden sordum. Sonrasında işin içinden bambaşka bir araştırma projesi çıktı. En az 150-200 yıllık bir kültürün devamlılığı sağlanıyor" şeklinde konuştu.