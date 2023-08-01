Bu ayı gerçek mi değil mi? Çin Hayvanat Bahçesi açıkladı

Hayvanat bahçesi gönderide, güneş ayılarının diğer ayılardan daha küçük olduğunu ve farklı göründüklerini, ancak gerçek olduklarını söyledi. "Ayılar söz konusu olduğunda, akla ilk gelen şey devasa bir figür ve inanılmaz bir güçtür. Ancak tüm ayılar devasa ve tehlikeli değildir" diye ekledi.

Fotoğrafta gerçek bir güneş ayısı görülüyor.