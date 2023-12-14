Bu alışkanlıklar size kısmi zararlar verebilir: Acilen vazgeçmeniz gereken 7 alışkanlık

ISLAK HAVLUNUZU ASKILIKTA BIRAKMAMALI VE DUŞ PERDESİNİ BİR TARAFA TOPLAMAMALISINIZ

Duştan sonra duş perdesini açmak ve ıslak havluyu asmak neredeyse istemsiz bir harekettir. Maalesef bu oldukça sağlıksız bir alışkanlık çünkü banyoda bulunan bakteriler havlunuzda kolaylıkla çoğalabilir, ayrıca tek tarafta toplanan duş perdesinin kıvrımlarında ise küf oluşabilir.

Bunun yerine ıslak havlularınızı başka bir odada kurumaya bırakabilir ve duş perdenizi kuruyana kadar uzatabilirsiniz.