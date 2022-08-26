Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 26 Ağustos 2022 Cuma Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV, Kanal D yayın akışı! Bugün hangi yarışmalar ve programlar izlenecek?

Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 26 Ağustos Cuma Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV, Kanal D yayın akışı

Haftanın son iş gününde bu akşamın yayın akışı merak konusu oldu. Cuma akşamını evinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar; hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağını araştırıyor. İşte, 26 Ağustos 2022 Cuma gününde Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV ve Kanal D'de ekrana gelecek yapımlar...

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