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Bu akşam TV’de neler var? 21 Ağustos Pazar Fox, Show TV, Star, TV8, ATV, Kanal D, TRT1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

Bu akşam TV’de neler var? 21 Ağustos Pazar Fox, Show TV, Star, TV8, ATV, Kanal D, TRT1 yayın akışı

Hafta sonunu bu akşam evde değerlendiren vatandaşlar, bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programların olduğunu merak ediyor. İşte 21 Ağustos Pazar günü itibariyle Show TV, Fox, Star, TV8, ATV, Kanal D ve TRT1'in yayın akışında izleyicilerin karşısına çıkacak yapımlar...

21.08.2022 - 13:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    15:40 Gönül Dağı (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Yabancı Sinema "Uzaydan Gelen Fırtına" (Altyazılı)

    22:25 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Sakar Şakir

    21:45 Köyden İndim Şehire

    23:30 Sakar Şakir

  • ATV YAYIN AKIŞI

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    00:20 Kaos Yürüyüşü (Yabancı sinema)

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka

    23:30 Hababam Sınıfı Askerde

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    15:30 Seversin

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Öldürme Arzusu (Yabancı sinema)

    22:15 Öldürme Arzusu

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