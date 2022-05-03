Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. 3 Mayıs Salı yayın akışı merak ediliyor. Agorafobi ve Geri Sayım, Tolkien ve Gizli Sayılar, Aşk Bu mu?, Ailecek Şaşkınız, Aykut Enişte, Recep İvedik 5 Survivor All Star programları bu akşam ekranlara gelecek. 3 Mayıs Salı akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;