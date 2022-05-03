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Bu akşam TV yayın akışında neler var? 3 Mayıs 2022 Salı Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında neler var?

3 Mayıs Salı TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV yayın akışında hangi diziler var?

Bayramın ikinci gününde televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. 3 Mayıs Salı günü vaktini televizyon izleyerek değerlendirmek isteyenler hangi dizi ve filmlerin yayımlanacağını merak ediyor. 3 Mayıs Salı akşamı yayın akışında; Agorafobi ve Geri Sayım, Tolkien ve Gizli Sayılar, Aşk Bu mu?, Ailecek Şaşkınız, Aykut Enişte, Recep İvedik 5 Survivor All Star programları yer alıyor. İşte, 3 Mayıs Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

03.05.2022 - 16:20 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. 3 Mayıs Salı yayın akışı merak ediliyor. Agorafobi ve Geri Sayım, Tolkien ve Gizli Sayılar, Aşk Bu mu?, Ailecek Şaşkınız, Aykut Enişte, Recep İvedik 5 Survivor All Star programları bu akşam ekranlara gelecek. 3 Mayıs Salı akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Ailecek Şaşkınız

    22:30 Nasipse Adayız

  • ATV YAYIN AKIŞI

    16:00 Esra Erol’da Özel

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Aşk Bu Mu?

    22:20 Tolkien

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star 

    00:15 Survivor Ekstra

  • FOX YAYIN AKIŞI

    16:30 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Recep İvedik 5

    22:30 Gülümse Kaderine

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