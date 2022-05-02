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Bu akşam TV yayın akışında neler var? 2 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi programlar var?

2 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV yayın akışında hangi diziler var?

Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer aldığı merak ediliyor. 2 Mayıs Pazartesi akşamı yayın akışında; Eltilerin Savaşı, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Vanguard, Hedefim Sensin ve Bayram Havası programları yer alıyor. İşte, 2 Mayıs Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

02.05.2022 - 09:20 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 2 Mayıs TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Eltilerin Savaşı, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Vanguard, Hedefim Sensin ve Bayram Havası programları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 2 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    08:00 Bir Şansım Olsa

    10:00 Tatlı Dilim

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

    22:30 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)

    00:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

    03:00 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)

    05:00 Gelin Evi

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

    22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

    00:15 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

    02:15 Fazilet Hanım ve Kızları

    04:30 Söz

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:15 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)

    02:00 Kobay (Yabancı Sinema)

    03:30 Gelinim Mutfakta

    05:45 Yabancı Damat

  • TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:00 Ramazan Günlüğü

    05:30 Bir İyilik Hikayesi

    08:00 Bayram Sevinci

    10:10 Alişan İle Gülümse Hayata

    15:10 Ramazan Günlüğü

    15:40 Kara Tahta

    19:00 Ana Haber

    19:50 İddiaların Aksine

    20:00 Bayram Havası (Yerli Sinema)

    22:30 Kasaba Doktoru

    01:20 Dengi Dengine

    03:10 Bayram Havası (Yerli Sinema)

    05:00 Ramazan Günlüğü

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