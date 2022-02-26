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Bu akşam TV'de neler var? Yayın akışı 26 Şubat Cumartesi! - ATV, TRT 1, Kanal D, Star Tv, TV8, Fox TV ve Show TV yayın akışı listesi!

Bu akşam TV'de hangi diziler var? 26 Şubat Cumartesi (TRT 1, ATV, KANAL D) TV yayın akışı!

Hafta sonu televizyon izlemek isteyen vatandaşlar televizyon kanallarının TV yayın akışı listelerini araştırıyor. Televizyon ekranlarında bugün ve bu akşam yayınlanacak diziler, filmler ve programlar belli oldu. 26 Şubat Cumartesi günü evinde televizyon izlemek isteyenler için bugün televizyonda neler var? Her akşam olduğu bu akşam da pek çok dizi, film ve program televizyon izleyicilerinin karşısına çıkacak.

26.02.2022 - 15:53 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yer alacak diziler, filmler ve yarışma programları televizyon kanalları tarafından paylaşıldı. 26 Şubat Cumartesi akşamı TV yayın akışı listelerine göre Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Son Nefesime Kadar, Kaderimin Oyunu, Gönül Dağı, Survivor All Star ve Gönül Dağı gibi pek çok dizi, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...

  • TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:30 Yeşil Deniz

    08:10 Gamonya: Hayaller Ülkesi

    10:40 Tozkoparan İskender

    12:00 Teşkilat

    15:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

    18:10 Şehrime Hoş Geldiniz

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    04:10 Gamonya: Hayaller Ülkesi

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Oğlum

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Oğlum

    02:30 Aziz

    05:00 Aşk Laftan Anlamaz

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Destan

    13:30 Kardeşlerim

    17:00 Yalnız Kurt

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Kuruluş Osman

    03:20 Destan

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 Kadının Eseri

    08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Memet Özer İle Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Son Nefesime Kadar

    15:45 Mahkum

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Son Nefesime Kadar

    23:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    02:00 Yasak Elma

    04:30 El Kızı

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