Diziseverlerin gündeminde 18 Ocak Salı akşamı televizyon kanallarında seyirci karşısına çıkacak diziler var. Yılbaşı haftası nedeniyle neredeyse iki hafta kadar dizilerin yeni bölümlerinin yayınlankmaması yayın akışı araştırmalarını arttırmıştı. 18 Ocak Salı TV yayın akışına göre bu akşam Masumlar Apartmanı'ndan Güldür Güldür Show'a, Destan'dan Evlilik Hakkında Her Şey'e kadar pek çok diz, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...