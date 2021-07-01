Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kademeli normalleşmenin 3. etap kararlarıyla birlikte bu iki sorunun cevabı merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte detaylar....

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları kaldırıldı.

Böylelikle bugün sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak...