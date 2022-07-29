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Bu akşam hangi diziler var? Bugünkü 29 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, TRT 1, FOX TV yayın akışı ve TV rehberi

Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı 29 Temmuz Cuma bugün

Hafta sonunu evde geçirecek vatandaşlarımız bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan dizi, film ve programları araştırıyor. Televizyon izlemek isteyen kişiler bugün televizyonda hangi yapımların olduğunu araştırıyor. Bugünkü TV yayın akışına Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Senden Daha Güzel, Çember: Karanlığın Gözleri, Ah Nerede, Büyükbaba İle Savaş, MasterChef Türkiye ve birçok yapım yayınlanacak. İşte 29 Temmuz TV yayın akışına göre Cuma bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

29.07.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Televizyon izleyicilerinin gündeminde TV yayın akışı yer alıyor. Bugün ekranklara gelecek dizi, film ve programlar araştırılıyor. Peki bugün TV'de hangi diziler var? İşte 29 Temmuz Cuma akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:15 Çocuktan Al Haberi

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Şef Kapımda

    15:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    02:45 Demet Akbağ ile Güldürme Beni

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Küçük Ağa

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Çember: Karanlığın Gözleri

    22:30 Çember: Karanlığın Gözleri

    00:45 Özel Ekip

    03:45 Magazin D Yaz

    04:30 Bodrum Masalı

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08.00 Çalar Saat

    10.45 Ekonomi Arası

    10.50 Sen Çal Kapımı

    13.00 En Hamarat Benim

    16.00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

    20.00 Senden Daha Güzel

    22.45 İyilik

    01.30 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    04.00 Kamera Arkası 

    04.45 Her Yerde Sen

    06.00 Kefaret

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sen Anlat Karadeniz

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 4N1K - Yerli Sinema

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 atv Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 Gül Masalı 5. Bölüm - Tekrar

    03:35Ödül Avcıları - Yabancı Sinema 

    05:45 Sen Anlat Karadeniz

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