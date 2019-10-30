30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova Koyu'nda yer alan Gökkaya'da 145 dönüm büyüklüğündeki Aşırlı Adası, makilik ve çam ormanlarıyla kaplı. Neredeyse tamamı kayalık olan adaya, 2003 yılında sahipleri tarafından dağ keçileri bırakıldı.
DHA'nın haberine göre 2004 yılında Demre Mal Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu, o dönemdeki sahiplerinden alınan Aşırlı Adası, Hazine'ye verildi. Birinci derecede sit alanı ve koruma altında olan adaya geçmişte bırakılan dağ keçileri, zaman zaman kaçak avlanmasına rağmen çoğaldı.
YATÇILAR YEMEK BIRAKIYOR
Günümüzde sayıları bilinmeyen dağ keçileri, Aşırlı Adası'nın tek sahibi konumunda. Adanın batısındaki ve kuzeyindeki Gökkaya Koyu'na bakan bölümlerde 30'lu ve 50'li gruplar halinde dağ keçileri görülüyor. Bölgede yatları ile gezenler zaman zaman keçilere yiyecek bırakıyor. Kekova turuna çıkan bazı yatçılar, akşamüstü su içmek için sahile inen keçileri turistlere gösterirken bazıları ise adadaki kuyudan su alarak keçilere veriyor. Yatçılar keçilerin kaçak olarak avlandığını belirterek, bunun önleminin alınmasını ve keçilerin adadaki sayısının artmasını istiyor.
'GÜN GEÇTİKÇE ÇOĞALIYORLAR'
Keçilere yiyecek getiren Kekova'da deniz fotoğrafçılığı yapan Turgut Selçuk, "Bu keçiler turistlerden büyük ilgi görüyor. Ayrıca burası doğal bir hayvanat bahçesi haline geldi. Bundan 15- 20 yıl önce bir iş adamı tarafından bu hayvanlar buraya bırakıldı. Doğal şartlarda bunlar burada yetişti ve büyüdü. Çoğalıyorlar gün geçtikçe. Turizme, ülke ekonomisine büyük yarar sağlıyor" dedi.
'TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'
Yatçı Ahmet Kocabaş da "Güzel adamızda dağ keçileri mevcut. Bunlar ülke turizmi için, Demre turizmi için güzel bir kazanç. Buraya Kekova turuna gelen turistlere, dağ keçilerini gösterdiğimiz zaman fotoğraflıyor ve ilgilerini çekiyor. Bu da bizim için artısı olan bir durum" diye konuştu.
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