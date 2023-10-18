Bu 5 filmi izlemeden korku filmi izledim demeyin! Son film dünyanın en korkunç sahnesi seçildi!
Korku filmleri izleyicilere gerilim ve heyecan yaşatan film türlerinden birisi. Korku severlerin mutlaka izlemesi gereken 5 filmi derledik. Son film dünyanın en korkunç sahnelerinden biri seçildi
- 1
HEREDİATRY - 2018 (AYİN)
Graham ailesinin reisi öldüğünde, kızı ve torunları miras aldıkları uğursuz kaderden kaçmaya çalışarak atalarıyla ilgili gizemli ve giderek daha da korkutucu hale gelen sırları açığa çıkarmaya başlar.
- 2
CAVEAT - 2020 (UYARI)
Kısmi hafıza kaybı yaşayan yalnız bir serseri Isaac, izole bir adada terk edilmiş bir evde yaşayan psikolojik açıdan sorunlu bir kadın olan yeğeni Olga'ya bakmak için eski ev sahibi Barret'tan bir iş kabul eder.
Barrett, Isaac'ı hareketlerini evle sınırlamaya ikna edip ikisini yalnız bıraktığında, Isaac kendi hafızasının dehşet verici bir şekilde yeniden canlanmasının ortasında hayatta kalma mücadelesi verirken bir kedi fare oyunu başlar.
- 3
CREEP - 2014
Aaron çevrimiçi bir ilana yanıt verir ve o gün onu filme almak için bir yabancının evine gider. Adam doğmamış çocuğu için bir film yapmak ister ama istekleri gün geçtikçe daha da tuhaflaşır.
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- 4
MARTYRS - 2008 (İŞKENCE ODASI)
Genç bir kadının çocukluğunda kendisini kaçıran ve ona eziyet eden insanlardan intikam alma arayışı, kendisini ve aynı zamanda çocuk istismarı mağduru olan bir arkadaşını, ahlaksızlığın cehennemine doğru korkunç bir yolculuğa sürükler.
- 5
PULSE - 2001 (NABIZ)
Üniversite öğrencisi Taguchi'nin intihar etmesinin ardından Tokyo'da yaşayan birkaç genç yetişkin, internete aktarılan korkunç görüntülere tanık olur. Şehirde daha fazla insan ortadan kaybolurken, internet kötü niyetli ruhların üreme alanı haline gelir.
Birbiriyle bağlantısız görünen üç hikaye bilgisayar monitörlerinin ötesine sızan hayaletimsi görüntülerin ardındaki gizemi çözmeye çalışan Michi, Ryosuke ve Harue'yi takip eder.
Pulse'daki korku sahnesi dünyanın en korkunç korku filmi sahnelerinden birisi seçilmiştir.