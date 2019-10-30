30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'deki son 3 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakalayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 16 puanla 3. sıraya yerleşti.
Malatya temsilcisi, 9. haftada konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayıp 16 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'un averajla önünde üçüncü sıranın sahibi oldu.
SÜPER LİG'E EN İYİ BAŞLANGICI
Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ilk 9 haftalar itibarıyla en iyi başlangıcına imza attı.
Bu sezonun ilk 9 haftasını 16 puanla geçen sarı-siyahlı ekip, geçen sezon bu dönemde 12 puan, ilk sezonu olan 2017-2018'de ise 11 puan toplayabilmişti.
İÇ SAHA MAÇLARINDA DAHA BAŞARILI
Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekiyor.
Sarı-siyahlı takım, ligde çıktığı 5 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Seyircisi önündeki 5 maçta 10 puan toplayan Malatya ekibi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerken, Galasataray ile berabere kalıp, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.
Malatya ekibinin bu sezon iç sahadaki 5 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:
|Hafta
|Rakip
|Sonuç
|1.
|Medipol Başakşehir
|3 - 0
|4.
|Aytemiz Alanyaspor
|2 - 3
|6.
|Galasataray
|1 - 1
|8.
|Yukatel Denizlispor
|5 - 1
|10.
|İstikbal Mobilya Kayserispor
|4 - 0
Yeni Malatyaspor, ilk 9 haftada rakip fileleri 22 kez havalandırarak, ligin en golcü takımı konumuna geldi.
Malatya temsilcisini 19'ar golle Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor, 18 golle Fenerbahçe, 16'şar golle de Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir izledi.
ÇELİKEL: HER GEÇEN GÜN İYİYE GİDİYORUZ
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 9. haftasında 4-0 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçında çok iyi oynayarak farklı galibiyet aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunu üstün götürdüklerini belirten Çelikel, "İstikbal Mobilya Kayserispor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürdüğümüz için mutluyuz." diye konuştu.
Çelikel, iyi bir takıma sahip olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Takımın mücadelesinden ve performansından son derece memnunuz. Yukatel Denizlispor maçıyla başladığımız yükselişimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki Kasımpaşa maçını da kazanıp, galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. Güçlü bir takımız. Şu an Türkiye'de en iyi hücum futbolu oynayan takımlardan bir tanesiyiz. Bu durumu son üç haftada skora yansıtmaya başladık. İnşallah bu süreç böyle devam eder. Kasımpaşa ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşacağız. İnanıyorum ki iki maçtan da galibiyetle ayrılacağız."
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