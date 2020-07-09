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Yeni Malatyaspor, Kongolu futbolcu Jody Lukoki'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk transferini Bulgaristan takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki'yi renklerine bağlayarak yaptı

09.07.2020 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
Jody Lukoki

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Kulübümüz Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

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