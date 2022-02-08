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BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş. (BSH) tarafından yetkili bayilerinin, çevrim içi pazaryerinde satış yapmasını tamamen yasaklanmasını ve ilgili yasağa uymayan yetkili satıcılarına çeşitli yaptırımlar uygulanmasını öngören sirkülere menfi tespit verilmesi/muafiyet tanınması talebi incelendi.

Rekabet Kurulu incelemede, BSH’ın yetkili bayilerini, rakip teşebbüsleri ve onların bayilerini ve pazaryerlerini kapsayan araştırmalar ile tüketicilere ve bayilere yönelik anket çalışmaları yapılmıştır. BSH’ın hem bayileri ile imzaladığı sözleşmeleri mercek altına aldı.

Kurul'dan yapılan açıklamada BSH tarafından, uyguladığı seçici dağıtım sistemi kapsamında, dağıtım sisteminin etkinliğini korumak üzere çevrim içi pazaryerlerinde yapılan satışların yasaklanmak istendiği belirtilerek, çevrim içi pazaryerlerinde yapılan satışların marka imajına zarar verdiği, bedavacılığa yol açtığı, tüketici faydasını azaltıcı etkiler doğurduğu, tüketicilere ürünler hakkında yanlış yanıltıcı bilgiler sunulmasına yol açtığı iddiaları hatırlatıldı.

Rekabet Kurulu açıklamasında, "Bu iddialar kapsamında yapılan incelemeler neticesinde BSH’ın bu kaygılarını yönetmek amacıyla çevrim içi pazaryerlerinden yapılacak satışları bütünüyle yasaklamasının elde etmek istediği amaç ile orantılı olmadığı değerlendirilerek, rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle ilgili uygulama muafiyet değerlendirmesine tabi tutulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Rekabet Kurulu’nun 16.12.2021 tarihli ve 21-61/859-423 sayılı kararında çevrim içi pazaryerlerindeki satışların bütünüyle yasaklanmasının rekabet hukuku mevzuatında yer verilen “eşdeğerlik prensibi”ne aykırı ve alıcıların dağıtım kanalı olarak interneti kullanmasını caydırıcı nitelikte olması, bir başka deyişle sağlayıcıların bayilerine fiziksel ve çevrim içi satış kanallarında yapacakları satışlara ilişkin eşdeğer koşullar getirmesi kuralının ihlal edilmesi sebebiyle söz konusu uygulamaya grup muafiyeti tanınamayacağı tespit edildi.

Kurul, dosya kapsamında yer alan her türlü bilgi, belge ve delilin analiz edilmesiyle bireysel muafiyet değerlendirmesi yapılmış ve bildirime konu sirkülerde yer alan kısıtlamaya bireysel muafiyet tanınmayacağı sonucuna ulaşıldığını kaydetti.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada "BSH’ın hâlihazırda dağıtım modelini kurduğu bayilik sözleşmeleri ile bayilik sözleşmelerine ek olarak uyguladığı sirkülerdeki ilgili hükümlerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal eder nitelikte olduğuna ve Kanun’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen muafiyetten faydalanamayacağına karar verilmiştir." denildi