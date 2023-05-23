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Brüt maaşlarda yüzde 119'luk artış

TÜİK verilerine göre brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 119.4 arttı

Giriş: 23.05.2023 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
Brüt maaşlarda yüzde 119'luk artış
HABERTURK.COM
TÜİK 2023 yılı ilk çeyrek işgücü girdi endeksleri gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 yükseldi.
Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4.2, inşaat sektöründe yüzde 16.7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7.1 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 3.4, inşaat sektöründe yüzde 15.1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5.9 yükseliş yaşadı.

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 119.4 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi; sanayi sektöründe yüzde 114.4, inşaat sektöründe yüzde 136.6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 120.9 yükseldi.

İşgücü girdi endeksleri yıllık değişim oranları (%), I. Çeyrek 2023:

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