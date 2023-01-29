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Bruno Rodrigues Fatih Karagümrük'te!

Fatih Karagümrük, Braga forması giyen Portekizli savunma oyuncusu Bruno Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Giriş: 29.01.2023 - 13:58 | Güncelleme: ABONE OL
Bruno Rodrigues Fatih Karagümrük'te!
İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Braga'da forma giyen 21 yaşındaki stoper Bruno Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Braga'dan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Bruno Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık" ifadelerine yer verildi.

Futbola Sporting altyapısında başlayan ve 2017 yılından itibaren Braga'nın alt yaş takımlarında forma giymeye başlayan Bruno Rodrigues, bu sezon Braga formasıyla Portekiz 1. Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Liginde 1, Portekiz kupalarında 5 maç olmak üzere toplam 7 müsabakada görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 514 dakika sahada kaldı. Genç stoper, Braga'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı mücadelede 90 dakika sahada kalarak 1 de gol kaydetti.

Yaklaşık 6 yıldır Braga forması giyen 1,92'lik savunma oyuncusu, Portekiz Milli Takımı forması ile 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımlarının her birinde 2 kez olmak üzere toplam 4 kez milli takımla sahaya çıktı.

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