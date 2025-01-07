Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Portekiz devi Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için gelen soruya da yanıt verdi. Portekizli teknik adam, "Kerem'in performansı düşüyor, bunu nasıl açıklarsınız?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Üç günde bir, arka arkaya oynadığımız için son iki maçta bazı oyuncuların biraz düşüş yaşadığını hissettik. "Evet ama herkese güvendiğinizi söylemiştiniz." diyebilirsiniz ve öyleyim. Kimseye arkamı dönmüyorum, kimseyi yüzüstü bırakmıyorum. Ama benimle çalışmak için oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim." ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ'DEN ELEŞTİRİ

Portekiz basını, 7 Aralık'taki Guimaraes maçından bu yana sessiz kalan Kerem'i son oynanan Braga maçından sonra eleştirmişti. Portekiz medyasında yer alan haberlerde, "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." ifadeleri yer almıştı.

Benfica'da bu sezon 27 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki milli futbolcu, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.