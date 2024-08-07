Bruno Genesio: Bizim için iyi bir sonuç

Fransız ekibi Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turun ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN İYİ BİR SONUÇ"

İki takımın da net pozisyonları olduğunu aktaran Genesio, "Genel olarak maça bakarsak bizim için iyi bir sonuç. Kalecimiz çok iyi oynadı, her maç daha iyi oynuyor. İyi bir kaleci her takım için çok önemli. Bu akşam stratejimiz kanatta etkili olmaktı. Fenerbahçe'nin futbolu bizim için sürpriz olmadı, çok iyi oyunculara sahipler. İstanbul'daki rövanş bizim için çok zor olacak, oradaki atmosferi biliyorum. Kadıköy'e 1 gol avantajla gidiyoruz, bunun yeterli olup olmayacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.