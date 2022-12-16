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Bruno Fernandes'ten hocasına veda mesajı! Ronaldo sessiz...

Portekiz milli takımındaki görevine son verilen teknik direktör Fernando Santos'a, öğrencisi Bruno Fernandes sosyal medyadan seslendi.

Giriş: 16.12.2022 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Bruno Fernandes'ten hocasına veda mesajı

68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenmelerinin ardından Portekiz Milli Takımı'na veda etti.

68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenmelerinin ardından Portekiz Milli Takımı'na veda etti. İsviçre ve Fas maçlarında Ronaldo'yu yedek bırakmasıyla çok konuşulan Santos, futbol kamuoyu tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

Cristiano Ronaldo, Fernando Santos'un ayrılığı konusunda sessizliğini korurken Bruno Fernandes sosyal medya hesabından hocasına mesaj yolladı.

Yıldız futbolcu, "Fernando Santos'a çok teşekkürler. Ülkemizi temsil etme fırsatı verdiğiniz ve son birkaç yılda bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz. Bir Portekizli olarak, Portekiz'i Avrupa'nın zirvesine çıkardığınız ve "küçük" bir ülkeye güven ve inanç aşılayarak "büyükler" arasında yer almasını sağladığınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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