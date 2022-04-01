Manchester United Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernandes ile 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.

Fernandes; Novara, Udinese, Sampdoria ve Sporting Lizbon'da oynadıktan sonra 2020'de Manchester United'a transfer oldu.

Manchester United'da 117 maça çıkan Fernandes, 49 gol kaydetti.