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Bruma yine attı, Braga kazandı!

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Braga evinde Rio Ave'yi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin sezon başında Braga'ya kiraladığı Bruma ise maçın ilk golünü attı

Giriş: 06.03.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Bruma yine attı, Braga kazandı!
HABERTURK.COM

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Braga, sahasında Rio Ave'yi konuk etti. Estádio Municipal de Braga'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Braga'ya kiraladığı Bruma, karşılaşmanın ilk golünü attı.

Bruma bu sezon forma giydiği 4. maçta 3. golünü atarken Beşiktaş'tan transfer edilen Serdar Saatçı ise ilk kez bir lig maçında boy göstererek 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Braga 52 puana çıktı ve zirve takibini sürdürdü. Rio Ave ise 27 puanda kaldı.

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