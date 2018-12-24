Premier Lig'in Portekizli yuvası Wolverhampton, kadrosuna yeni bir Portekizli katmayı planlıyor.

Mirror'da yer alan habere göre, Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo dışında 8 Portekizli futbolcuya da sahip olan Wolverhampton, Leipzig'te top koşturan Bruma ile temasa geçti.

Bu sezon Bundesliga'da 10 maçta süre alan ve bunların yalnızca 5'ine ilk 11'de başlayan Bruma'nın kulüpte ilk tercih olmaması nedeniyle transfer olma ihtimali yüksek görünüyor.