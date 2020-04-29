Galatasaray'a geri dönebileceği konuşulan Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın menajeri iddialar hakkında ilk kez konuştu.Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada temsil ettiği isim hakkında somut bir transfer gelişmesinin olmadığını söyledi. Balde açıklamasında, "Bir gelişme olduğunu söyleyemem. Bruma'nın hedefi PSV'de kendisini kanıtlamak. PSV'de kupalar kazanmak istiyor" şeklinde konuştu.



Sporx'te yer alan habere göre Galatasaray iddialarının ise hiç kulağına dahi gelmediğini söyleyen Balde 25 yaşındaki Bruma'nın PSV'de kalmasını beklediğini ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda PSV yöneticilerinden John De Jong Bruma'dan kulüp olarak yaptıklarından daha fazlasını beklediklerini açıklamıştı. De Jong, "Uzun süredir tanıdığım bir oyuncu Bruma ve son aylarda benim tanıdığım Bruma'yı sahada göremedim. Bruma kaprisli bir futbolcu doğru, ama yetenekleri var. Çok çabuk ve istediği futbolcuyu geçebilecek bir isim. Hollanda'da rahatlıkla oynayabilecek kapasiteye sahip" ifadeleriyle Portekizliyi eleştirmişti.

2023'e kadar PSV ile sözleşmesi olan Bruma Leipzig'den 15 milyon euro'ya sezon başında transfer olmuştu. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkıp 5 gol 4 asist üretse de beklentilerin altında kalmıştı.