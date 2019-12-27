Bruma İstanbul'a geldi

Portekizli futbolcu etçi Nusret'in Etiler'deki mekanında çekilen resmini paylaştığı Instagram paylaşımıyla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Yılbaşı tatili sebebiyle Türkiye'ye geldiği öğrenilen Bruma bilindiği gibi PSV'de istediği süreleri alamıyordu. 25 yaşındaki ismin İstanbul'a gelişi Galatasaray ile transfer görüşmesi yapabileceği ihtimali olarak değerlendirildi.

Bruma bu sezon PSV formasıyla çıktığı 24 maçta 1433 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asist yaptı.