Portekiz basını, PSV Eindhoven'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı takıma dönme ihtimali olduğunu yazdı.

Galatasaray'ın da Avrupa'da tecrübe kazanan eski oyuncusunun transferine sıcak baktığı öne sürüldü. PSV, 15 milyon euroya renklerine kattığı Bruma'dan beklediği verimi alamadı.

Bu sezon 31 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan kanat oyuncusunun performansı Hollanda ekibini memnun etmedi. Bu yüzden PSV'nin Bruma'ya gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

Galatasaray, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon avroya transfer ettiği Bruma'yı 2 yıl sonra Real Sociedad'a kiraladı.

İspanya'da 1 sezon oynayan Portekizli, tekrar Florya'ya döndü.

Galatasaray, 2017 yılında Bruma'yı Almanya'nın Leipzig kulübüne 15 milyon euroya satmıştı.

Bruma, sarı kırmızılı formayla 85 maçta 15 gol, 21 asistlik performans sergiledi.