Bruma'dan Braga'ya hayat öpücüğü
Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Bruma, takımının Panathinaikos ile oynadığı maçta gol atıp Braga'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.
Portekiz ekibi Braga, Şampiyonlar Ligi play off maçında Panathinaikos ile kozlarını paylaştı.
Braga 83. dakikada Bruma'nın attığı golle Panathinaikos'u 1-0 mağlup edip Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
Braga geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'den kiraladığı Bruma'nın bonservisini yaz transfer döneminde 6.5 milyon euro bedelle almıştı.
Bruma, Braga formasıyla 27 maça çıkıp 8 gol, 7 asistlik katkı vermişti.