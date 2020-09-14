Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 test merkezi açıldı

Test merkezinin açılışını, Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block ve Brüksel Havalimanı Üst Yöneticisi Arnaud Feist gerçekleştirdi.

Laboratuvarda, Belçika'nın seyahat kısıtlaması uyguladığı bölgelerden gelenlere veya test isteyen ülkelere seyahat edeceklere haftanın 7 günü Kovid-19 testi yaptırılabilecek.

Merkezde, seyahat kısıtlaması uygulanan ülkelerden gelenler 46,81 avro, test isteyen bölgelere yolculuk yapacaklar 67 avro ve hızlı sonuç talep edenler de 135 avro ücret karşılığında test yapabiliyor.