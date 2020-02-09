09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saatte yaklaşık 110 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için aralarında British Airways, Lufthansa ve KLM’nin de bulunduğu hava yolu şirketlerinin 60 uçuşunun iptal edildiği bildirildi.
Rüzgarın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların internet sitesi üzerinden uçuşlarıyla ilgili bilgi alabileceklerini belirtti.
İNGİLTERE'DE HAVAYOLU VE DEMİRYOLU İPTALİ
İngiltere geneline yoğun yağış ve sert rüzgârlar getiren Ciara fırtınası nedeniyle birçok havayolu şirketi uçuşları iptal etti, erteledi, vapur seferleri durduruldu ve bazı spor etkinlikleri de başka bir tarihe alındı.
Rüzgar şiddetinin saatte 90 mili (144 km) bulduğu İngiltere'de turuncu alarm ilan edildi. Ülke genelinde 200'den fazla yerde sel uyarısı yapıldı.
Londra Heathrow Havalimanı, ortak havayolu şirketleriyle birlikte aldığı kararla kısıtlı uçuş programı uygulamaya başladı.
British Airways Heathrow, Gatwick ve London City havaalanlarından kalkan bazı uçuşları iptal etti. Virgin Atlantic internet sitesinde iptal edilen uçuşların listesini paylaştı.
İngiltere'deki demiryollarının çoğunu yöneten Network Rail şirketi Pazar günü seferlere saatte 50 mil (80 km) hız sınırı koydu ve yolculara mecbur olmadıkça trenle seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
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