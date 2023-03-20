Afazi... Beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isim. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir.
Frontotemporal Demans... Bu hastalık genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık grubu.
Bruce Willis'in portresini okumak için tıklayınız:
https://www.haberturk.com/bruce-willis-icin-her-sey-bir-ilanla-baslayip-afazi-ile-sona-erdi-3403760
Fotoğraflar: Instagram, Reuters, Splash News