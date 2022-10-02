Bruce Willis, yüz haklarını 'deep fake' şirketine sattığı yönündeki haberleri yalanladı

Ben Derico & James Clayton, BBC News, San Francisco
BBC Bruce Willis'in menajeri, ünlü Hollywood aktörünün, yüz haklarını sattığı yönündeki iddiaları reddetti.
Geçtiğimiz hafta Willis’in yüzünü “deep fake” şirketi Deepcake’e sattığı yönünde haberler çıkmıştı.
“Deep fake” teknolojisiyle, yapay zeka ve makine öğrenme yöntemleriyle veritabanındaki surat ve seslerden gerçekçi videolar üretilebiliyor.
Aktörün menajeri, BBC’ye yaptığı açıklamada şirketle herhangi bir “anlaşmanın ya da işbirliğinin” olmadığını söyledi.
Deepcake şirketinin bir temsilcisi de, Willis’in yüz haklarının sadece aktörün kendisinde olduğunu belirtti.
Konuşma zorluğu teşhisi konan Willis, Mart ayından oyunculuktan emekli olduğunu
açıklamıştı.
Deepcake ile Willis arasındaki anlaşmayla ilgili ilk haber, 27 Eylül’de İngiliz Daily Mail gazetesinde yer aldı.
Haberde, Willis’in yüz haklarını şirkete satmasının ardından filmlerde yine yer alabileceği iddia edildi.
Telegraph da dahil olmak üzere diğer pek çok yayın da iddialara haberlerinde yer verdi.
Telegraph, haberi okurlarına, “Bruce Willis, ekranda kullanılmak üzere 'dijital bir ikizinin' yaratılmasına izin veren ilk Hollywood yıldızı oldu” ifadeleriyle sundu.
Ancak bu gerçekleşmeyecek gibi duruyor.
Gerçek olan şu ki, geçtiğimiz yıl Rus bir telekomünikasyon şirketi olan Megafon’un reklamı için Willis’in “deep fake” görüntüsü kullanılmıştı.
Reklamda kullanılan teknolojiyse Deepcake şirketi tarafından yaratılmıştı.
BBC’ye konuşan Deepcake şirketi, reklam için Willis’in ekibiyle yakın bir çalışma yapıldığını söylemişti.
Şirket, “Willis, dijital ikizini yaratmak için izin ve birçok materyal verdi” demişti.
Deepcake, ünlüler ve tarihi kişilerin yüksek çözünürlüklü hallerinin yer aldığı bir kütüphaneye sahip olduğunu söylüyor.
Ancak BBC'ye konuşan Willis'in menajeri, "Lütfen Bruce'un Deepcake şirketi ile hiçbir ortaklığı veya anlaşması olmadığını bilin" dedi.
BBC, Willis'in temsilcisine Deepcake ile çalışıp çalışmadığını sordu ancak bununla alakalı henüz bir yanıt alamadı.
Deepcake'den yapılan açıklamada da, Bruce Willis'in yüzünün haklarını satın aldığına dair haberlerin doğru olmadığı belirtildi.
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