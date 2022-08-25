BRUCE WILLIS'IN RAHATSIZLIĞI NE?

Willis'e beyin damar hastalıklarının önemli belirtilerinden biri olan Afazi teşhisi konulmuştu.Oyuncunun ailesi, Bruce Willis'in hastalığı nedeniyle oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurmuştu. Willis, son olarak vizyona girecek olan filmiyle gündeme geldi.

Willis, afazi hastalığına yakalandığını ve oyunculuğu bıraktığını kamuoyuyla paylaşmıştı. 'Söz yitimi' olarak da adlandırılan 'Afazi' beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkıyor. Konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkiliyor.