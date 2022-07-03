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Bruce Willis'in avukatı Matin Singer: Hasta olduğu halde çalışmak istedi - Magazin haberleri

Bruce Willis'in avukatı Matin Singer: Hasta olduğu halde çalışmak istedi

Hollywood yıldızı Bruce Willis, geçtiğimiz mart ayında "afazi" (söz yitimi) hastalığına yakalandığını ve oyunculuğu bıraktığını duyurmuştu. Ünlü aktörün avukatı Matin Singer, müvekkili için "Bay Willis hastalığına rağmen çalışmak istedi" ifadelerini kullandı

03.07.2022 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'ten (67) kötü haber gelmişti. Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu. Ünlü aktörün avukatı Matin Singer, Willis hakkında açıklamalarda bulundu.

  • Los Angeles Times'a konuşan Singer, "Müvekkilim olan Bay Willis hastalığına rağmen çalışmak istedi. Çünkü tıpkı "afazi" hastalığına yakalanan ve çalışmaya devam eden başkaları gibi bunu yapabileceğini düşünüyordu." dedi.

  • "KORONAVİRÜS PANDEMİSİ SIRASINDA İŞ İMKANI SAĞLADI"

    Willis'in avukatı, aktörün sağlık sorunlarına rağmen film çekmeyi sürdürdüğünü ve bunun da özellikle koronavirüs pandemisi süresinde kamera arkasındaki birçok kişiye iş imkanı sağladığını vurguladı.

  • "NEREDE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR"

    Bruce Willis'in önemli rollerinden birini üstlendiği "Midnight in the Switchgrass" adlı filmde onunla birlikte çalışan yapımcı Randall Emmett ise Willis'in durumunun işleri zorlaştırdığı konusunda yakın çevresine şikayetçi oldu. Los Angeles Times'ın haberine göre; Emmett, nişanlısı Lala Kent'e "Daha fazla devam edemeyeceğim. Bu çok üzücü. Bruce repliklerinin hiçbirini hatırlayamıyor. Nerede olduğunu bilmiyor." diyerek, sette yaşananları anlattı. Emmett, o sırada Bruce Willis'in "afazi" sorunu olduğundan kendisinin haberi olmadığını da daha sonra bir açıklamasında belirtti.

  • "SETTE OLMAK İSTEMESEYDİ OLMAZDI"

    Randall Emmett'in sözcüsü ise daha sonra US Weekly'e yaptığı bir açıklamada, "Emmett, tam 15 yıl boyunca Bruce Willis ile birlikte çalıştığı için son derece gururlu. Eğer Bruce, film setinde olmak istemeseydi orada olmazdı." dedi. Emmett'in sözcüsü, Bruce Willis'in zamanımızın en büyük aktörlerinden biri olduğunu sözlerine ekleyip yapım şirketlerinin, hastalık yüzünden emekli oluncaya kadar sürekli onu arayıp birlikte çalışmak istediğini vurguladı.

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