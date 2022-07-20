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Bruce Willis 34 yıl sonra 'Zor Ölüm' filminin çekildiği yerde poz verdi - Magazin haberleri

Bruce Willis 34 yıl sonra o filmin çekildiği yerde poz verdi

Geçtiğimiz mart ayında 'afazi' (söz yitimi) hastalığına yakalandığını açıklayan aktör Bruce Willis, kariyerine veda etmek zorunda kalmıştı. Ünlü yıldız, 34 yıl sonra başrolünde yer aldığı 'Zor Ölüm' filminin sahnelerinden birinin çekildiği binaya gitti

20.07.2022 - 18:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber gelmişti. Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

    Ünlü aktörün eşi Emma Heming, Instagram'dan hem oyuncu hem de Willis'in hayranları için nostaljik bir paylaşımda bulundu.

  • Bruce Willis, başrolünde yer aldığı 1988 yapımı 'Zor Ölüm' filminin sahnelerinden birinin çekildiği Nakatomi Plaza'ya gitti.

  • Ünlü aktör, 34 yılın ardından terasta eşi Emma Heming'in objektifine poz verdi.

    Heming, Willis'in Kaliforniya'daki Fox Plaza'yı ziyaret ettiği anları Instagram hesabından yayınladı. Filmde 'Nakatomi Plaza olarak yeniden adlandırılan bina, Bruce Willis'in karakteri dedektif 'John McClane'in bir grup suçluyu indirdiği yerdi.

  • MANZARANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

    Siyah-beyaz olarak paylaşılan videoda Willis'in, gökdelenin tepesinde durup manzaranın keyfini çıkardığı görülüyor.

  • Heming'in paylaşımında ayrıca 1988 yılında eşinin rol aldığı filmdeki bazı sahneler de yer alıyor. 

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