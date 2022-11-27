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Bruce Lee'nin ölümüyle ilgili yeni açıklama - magazin haberleri

Bruce Lee'nin gıyabi cenaze töreninde izdiham yaşandı

Bruce Lee'nin çocukluk yıllarından itibaren elde ettiği oyunculuk deneyimiyle kendine özgü dövüş stilinin birleşiminden oluşan filmleri dünya sinemasının klasikleri arasında yer edindi. 20'nci yüzyıldaki en önemli 100 kişi arasında yer alan Bruce Lee'nin üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen ölümüyle ilgili sır perdesi bir türlü aralanamadı. Beyin tümörü nedeniyle mi yoksa Çin mafyası tarafından zehirlenerek mi öldü? Bilim insanları, ortaya yeni bir iddia attı; "Çok su içmekten öldü"

Giriş: 27.11.2022 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • * Fiziksel olduğu kadar, zihinsel güce dayalı bir dövüş sanatları felsefesi olan 'Jeet Kune Do'nun kurucusu.

    * Tüm zamanların en etkili dövüş sanatçısı.

    * Doğu ile Batı arasındaki uçurumu kapatan, 20’nci yüzyılın pop kültürü ikonu.

    * Hong Kong aksiyon sinemasını küresel şöhrete ulaştıran, ABD filmlerinde Asyalıların sunulma şeklini değiştiren oyuncu, yapımcı, senarist ve yapımcı. 

    * Ünlü Time Dergisi’ne göre 20’nci yüzyılın en önemli 100 insanından biri. 

     

  • Ergenlik dönemimizde Emir, Sabahattin, Alahattin ve benden oluşan ekibin en büyük keyiflerinden biri Bruce Lee filmlerini izlemekti. 

    Paramız olmadığı için filmleri, gösterim sonrasında salonu temizleme karşılığında izlerdik. Boş koltuk olursa - ki çoğu zaman olmazdı - filmleri, salonun basamaklarında izlerdik. 

    Temizlik işini bitirdiğimizdeyse salondan çıktığımız gibi kendimizi sahile atar Bruce Lee’nin hareketlerini taklit ederdik. 

    Kendi imalatımız olan nunchaku ile antrenman yaparken kafamızı, gözümüzü mü yarmadık? Uçan tekme atabilmek için çıktığımız kayalıklardan aşağı indiğimizde (düştüğümüzde) ayaklarımızı mı çatlatmadık? 

    O kadar acıya rağmen mutluyduk. 

    Çünkü hepimizin zihninde aynı düşünce durmaksızın tur atıyordu; “Bruce Lee de böyle öğrendi.”

     

  • Bruce Lee’nin ölümüyle ilgili yıllar içinde ortaya bir teori, bir de dedikodu atıldı. 

    Teori; ölümünün beynindeki tümörden olabileceğiydi. Bunun doğuştan mı yoksa daha sonra mı ortaya çıktığı meçhuldu ama kafasında her an patlamak üzere olan hasar görmüş bir damarla birlikte de çok vakti yoktu. Hatta ölümünden 2 ay önce bir beyin travması geçirmişti. 

    Dedikodu; şöhretinden ve servetinden faydalanmak isteyen ABD’deki Asya mafyasının buyruklarına uymak istemediği için zehirlenerek öldürüldü. 

     

  • Bruce Lee'nin ölümüyle ilgili ortaya 50 yıl sonra yeni bir iddia atıldı. Söz konusu iddiada efsanevi oyuncuyu fazla su içmenin ölüme götürdüğü dile getirildi.  

     

     

  • 20 Temmuz 1973'te henüz 32 yaşındayken Hong Kong'da hayata veda eden Bruce Lee'nin ölüm nedeni için o dönemde doktorlar, oyuncunun çok fazla ağrı kesici içmesini gerekçe göstermişti. Ancak 50 yıl sonra ortaya atılan iddia oldukça şaşırtıcı. 

    Doktorlar, Bruce Lee'nin çok fazla su içmekten öldüğünü açıkladı. Clinical Kidney Journal adlı yayında yer alan makalede araştırmacılar, ünlü oyuncunun çok fazla su içmesinin hücrelerde yarattığı bir dizi bozukluk ile ödem oluşumunun hızlandığını söyledi. Bu durum tıp dünyasında 'hiponatremi' olarak adlandırılıyor. Hiponatremide vücudun sıvı dengesi için ihtiyaç duyduğu kandaki sodyum seviyesinin anormal derecede düşük olması söz konusu.

     

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