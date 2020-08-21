Daha önce Kocaelispor´dan golcü Burak ile Hatayspor´dan orta saha Kubilay ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, Nijeryalı forvet oyuncusu Brown Ideye´yi resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak Yunanistan´ın Aris takımında forma giyen 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık mukavele yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nijeryalı forvet oyuncusu Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 10 Ekim 1988 tarihinde Nijerya'nın Yenagoa şehrinde dünyaya gelen Ideye ülkesinde profesyonel olduktan sonra Neuchatel Xamax, Sochaux, Dynamo Kiev, West Bromwich Albion, Olympiakos, Tianjin Teda, Malaga ve Aris takımlarında forma giydi. Premier League, La Liga ve Şampiyonlar Ligi tecrübeleri olan golcü oyuncu forma giydiği 384 karşılaşmada 152 kere rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 27 kez milli formayı giyen Nijeryalı oyuncunun mili formayla ise 6 golü bulunuyor. Brown Ideye'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.